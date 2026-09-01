Kurti refuzon të flas njëherë për refuzimin e disa deputetëve të LDK-së: Deklarohem pas mbledhjes së grupit parlamentar të VV-së
Kryeministri në detyrë, Albin Kurti është pyetur nga gazetarët për zhvillimet në LDK, ku gjashtë deputetë të këtij subjekti politik refuzuan të votojnë Bedri Sejdiun për President. Kurit tha se kanë një marrëvehsje me LDK-në për Presidentin, duke mos komentuar më tepër këto zhvillime. “Vullneti për marrëveshje që të zgjidhet Presidenti e kemi shndërruar në…
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Kryeministri në detyrë, Albin Kurti është pyetur nga gazetarët për zhvillimet në LDK, ku gjashtë deputetë të këtij subjekti politik refuzuan të votojnë Bedri Sejdiun për President.
Kurit tha se kanë një marrëvehsje me LDK-në për Presidentin, duke mos komentuar më tepër këto zhvillime.
“Vullneti për marrëveshje që të zgjidhet Presidenti e kemi shndërruar në marrëveshje me LDK-në me emrin e përveçëm të professor Bedri Sejdiut”, ka thënë ai.
Kurti tha se për këtë flet pas mbledhjes me grupin parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje.