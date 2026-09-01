Kurti: Marrëveshja është e vlefshme, Bekim Sejdiu është kandidati, vullneti i Abdixhikut është i sinqertë
Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, ka dalë në konferencë për media pas mbledhjes me grupin parlamentar të LVV. Kurti tha se marrëveshja me LDK-në është e vlefshme, por shtoi se kemi një situatë të re pasi gjashtë deputetët e LDK-së refuzojnë të votojnë Bedri Sejdiun. Kurti tha se beson në vullnetin e sinqertë të…
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Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, ka dalë në konferencë për media pas mbledhjes me grupin parlamentar të LVV.
Kurti tha se marrëveshja me LDK-në është e vlefshme, por shtoi se kemi një situatë të re pasi gjashtë deputetët e LDK-së refuzojnë të votojnë Bedri Sejdiun.
Kurti tha se beson në vullnetin e sinqertë të Lumir Abdixhikut.
Ai tha se po na kërcënojnë zgjedhjet e katërta për më pak se 2 vjet.
“Marrëveshja politike është e vlefshme, po kemi një situatë të re që duhet ta adresoijmë. Unë besoj në vullnetin e sinqertë të Lumir Abdixhikut dhe në vullnetin e qytetarëve që mos të shkojmë në zgjedhje. Zgjedhjet e katërta për 2 vjet po na kërcënojnë”, ka thënë ai.