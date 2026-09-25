Violetë Kukaj i bashkohet sonte protestës “Jo në emrin tim”

Këngëtarja e njohur Violetë Kukaj do t’i bashkohet sonte protestës “Jo në emrin tim” në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë. Ajo do të mbajë fjalim para pjesëmarrësve dhe do të këndojë gjatë mbrëmjes. Në ditën e dhjetë të protestës do të flasin edhe organizatori Çlirim Haziri, studentja Anisa Rukiqi dhe veteranja e luftës çlirimtare Meli Bajrami,…

ShowBiz

25/09/2026 14:23

Këngëtarja e njohur Violetë Kukaj do t’i bashkohet sonte protestës “Jo në emrin tim” në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë. Ajo do të mbajë fjalim para pjesëmarrësve dhe do të këndojë gjatë mbrëmjes.

Në ditën e dhjetë të protestës do të flasin edhe organizatori Çlirim Haziri, studentja Anisa Rukiqi dhe veteranja e luftës çlirimtare Meli Bajrami, raporton Klankosova.tv.

“Numri i pjesëmarrësve po shtohet çdo natë, ndërsa mbështetja e madhe dhe revolta ndaj aktgjykimit të Gjykatës Speciale në Hagë po i mbajnë qytetarët të bashkuar në shesh”, tha platforma “Liria ka emër”.

Protesta nis sonte, më 25 shtator, në orën 21:00.

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