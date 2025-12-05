Kur superheronjtë zbresin nga qielli, magjia që preku Pediatrinë
Superheronjët e filmave të animuar kanë gëzuar fëmijët në Klinikën e Pediatrisë. Alpinistët të veshur me rrobat e më të dashurve për fëmijët janë lëshuar nga ndërtesa e Pediatrisë për të vazhduar me shpërndarjen e dhuratave. Ky është viti i gjashtë që Klubi "Alpin Prishtina", organizon këtë aktivitet, duke u bërë kështu tradicional.
Superheronjët e filmave të animuar kanë gëzuar fëmijët në Klinikën e Pediatrisë. Alpinistët të veshur me rrobat e më të dashurve për fëmijët janë lëshuar nga ndërtesa e Pediatrisë për të vazhduar me shpërndarjen e dhuratave.
Ky është viti i gjashtë që Klubi “Alpin Prishtina”, organizon këtë aktivitet, duke u bërë kështu tradicional.
Pjesëtari i klubit “Alpin Prishtina”, Kristian Gashi tha se qëllimi kryesor është për t’i gëzuar fëmijët sa ma shumë.
“Është viti i gjashtë që e organizojmë ‘Super Heronjtë në Pediatri’. Këtë vit e kemi bërë hala më madhështore falë edhe përkrahësve, t’u e përfshi ministrin, drejtoreshën, Bankën Ekonomike. Këtë vit kemi edhe befasi prej shkollës së “Mitrush Kutelit” në Matiqan. Është viti i gjashtë dhe është bërë aktivitet tradicional. Qëllimi kryesor është me i gëzuar fëmijët sa më shumë. Përpos kësaj kemi mbledh edhe fonde këtë vit kogja shumë; jemi mundu përmes Valës, përmes rrjetit të tyre të dërgimit të sms. Kemi shumë përkrahës, shumë sponsor, gjithashtu edhe i kem krejt vullnetarët. Më së shumti kisha dashtë me falënderuar stafin mjekësor”, tha Gashti.
Këtij aktiviteti i ka bashkuar edhe ministri në detyrë i Shëndetësisë, Arben Vitija tha se janë këtu për t’u uruar fëmijëve shëndet dhe një fundvit të mbarë.
“Faleminderit të gjithë partnerëve që tash e kanë bërë si një aktivitet të përvjetshëm, një moment gëzimi për fëmijët në Klinikën e Pediatrisë. Natyrisht edhe ne jemi sot këtu për ta ndarë gëzimin që fëmijët e përjetojnë me superheronjtë, dhe për t’u dëshiruar shëndet dhe një fundvit të mbarë”, tha Vitija.
Nermine Mahmuti nga Comunity Development Fund tha se heronjtë më të mëdhenj janë fëmijët që përballen me probleme dhe luftojnë.
“Për mua heronjtë më të mëdhenj janë këta fëmijët që përballen me probleme dhe luftojnë, gjithashtu e falënderoj stafin mjekësor që iu rrinë gati edhe janë fantastik, ne si fond për zhvillim komunitar e përkrahim këtë aktivitet kemi me e bë edhe me vite të tjera edhe më tutje në kuadër të projektit të të drejtave të njeriut apo përkrahjes për të evituar probleme me shëndetin mendor.”, tha ai.
Zëvendësdrejtoresha e përgjithshme e Bankës Ekonomike, Hamide Pacolli-Gashi i urojë fëmijëve shërim sa më të shpejtë.
“Për Bankën Ekonomike është donacioni më fisnik që kemi mundur të bëjmë, sepse sot do të mundohemi t’u sjellim një buzëqeshje fëmijëve të cilët janë në shërim këtu në Spitalin e Pediatrisë, duke ju uruar atyre shërim dhe të kthehen sa më shpejt pranë familjeve të tyre”, tha Pacolli.
Mjekja e Klinikës së Pediatrisë, Arbana Baloku-Zenjullahu shtoi se fëmijët në spital nuk vijnë vetëm për t’u shëruar, por për të përjetuar gjëra të mira dhe për të marrë kurajo.
“Këta që gjashtë vite me radhë vijnë i gëzojnë fëmijët, për të treguar fëmijëve që fëmijët në spital nuk vijnë vetëm të shpohen, të marrin injeksione, por këtu ndodhin edhe gjëra të mira edhe ju japin kurajo fëmijëve. I falënderoj të gjithë vullnetarët, të gjithë ata kontribues që ju kanë bashkëngjit këtij misioni, që çdo vit e më shumë po pasurohet, por më së shumti i falënderojmë fëmijët e vegjël të cilët çdo ditë na tregojnë edhe na vërtetojnë se si luftohet me guxim”, tha Baloku Zenjullahu.
Përveç në Pediatri, supërheronjët janë pritur edhe nga fëmijët tjerë që kishin ardhur para objektit të Pediatrisë, për të cilët janë shpërndarë dhurata.