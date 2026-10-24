Italia ashpërson masat kundër protestuesve të dhunshëm, 500 ushtarë angazhohen në Milano – dënime deri në pesë vjet burgim

Qeveria italiane ka ndërmarrë hapa për ashpërsimin e masave kundër protestave të dhunshme, pas trazirave të fundjavës së kaluar, ndërsa Milano pritet të jetë një nga qytetet ku do të zbatohet më fuqishëm paketa e re e sigurisë. Kryeministrja italiane, Giorgia Meloni, ka bërë të ditur se synon të rrisë dënimet për personat që përfshihen…

Bota

24/10/2026 16:20

Qeveria italiane ka ndërmarrë hapa për ashpërsimin e masave kundër protestave dhunshme, pas trazirave fundjavës kaluar, ndërsa Milano pritet jetë një nga qytetet ku do zbatohet fuqishëm paketa e re e sigurisë.

Kryeministrja italiane, Giorgia Meloni, ka bërë ditur se synon rrisë dënimet për personat përfshihen akte dhune gjatë protestave. Sipas BBC-së, trazirat e fundit përfshinë edhe adoleshentë, cilët dëmtuan dyqane e vetura, si dhe plaçkitën biznese, transmeton lajmi.net.

kuadër masave reja, rreth 500 ushtarë do angazhohen Milano për mbështetur forcat policore ruajtjen e rendit dhe sigurisë.

“Protestimi është e drejtë, shkatërrimi i qyteteve tona nuk është”, ka deklaruar Meloni.

Legjislacioni i ri parasheh krijimin e një vepre veçantë penale për pjesëmarrjen e dhunshme protesta. Personat hedhin mjete piroteknike ose gurë mund përballen me dënime deri pesë vjet burgim.

Masat e propozuara përfshijnë edhe rinjtë e moshës 14 deri 18 vjeç, cilët mund mbajnë përgjegjësi penale. Po ashtu, policia do ketë mundësi t’i ndalojë paraprakisht personat për cilët dyshohet se paraqesin rrezik.

Një tjetër element i paketës është parimi “e thyen, e paguan”, i cili parasheh personat përgjegjës për dëmtimin e pronës publike ose private detyrohen kompensojnë dëmet. Kjo mund përfshijë dëmtimin e stacioneve autobusëve, dyqaneve dhe objekteve tjera. rastet kur dëmet shkaktohen nga miturit, përgjegjësia financiare mund t’u bartet prindërve tyre.

Gjatë prezantimit masave, Meloni ka pranuar se shumë rinj Itali përballen me vështirësi gjetjen e një pune dhe sigurimin e pagave mira. Megjithatë, ajo ka theksuar se problemet ekonomike nuk mund përdoren si arsyetim për veprime dhunshme.

“Vështirësitë nuk mund jenë arsyetim për dhunën”, ka deklaruar kryeministrja italiane.

Masat e reja synojnë forcojnë reagimin e autoriteteve ndaj akteve dhunës dhe dëmtimit pronës gjatë protestave Itali./lajmi.net/

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