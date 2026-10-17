Kongresisti Self: Protestat në Shqipëri, kulmi i mosbesimit qytetar ndaj korrupsionit, liderët t’u kushtojnë vëmendje thirrjeve

Edhe një tjetër kongresmen amerikan ka reaguar lidhur me protestat e dhunshme të zhvilluara këto ditë në Shqipëri. Është kongresisti republik, Keith Self, ai i cili në reagimin e tij ka vlerësuar se këto protesta janë ‘’kulmi i mosbesimit të qytetarëve ndaj politikanëve të korruptuar’’. Self, ka bërë thirrje ndaj udhëheqësve të Shqipërisë, që t’u…

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17/10/2026 23:06

Edhe një tjetër kongresmen amerikan ka reaguar lidhur me protestat e dhunshme të zhvilluara këto ditë në Shqipëri. Është kongresisti republik, Keith Self, ai i cili në reagimin e tij ka vlerësuar se këto protesta janë ‘’kulmi i mosbesimit të qytetarëve ndaj politikanëve të korruptuar’’.

Self, ka bërë thirrje ndaj udhëheqësve të Shqipërisë, që t’u kushtojnë vëmendje thirrjeve për ndryshime thelbësore.

‘’Protestat në Shqipëri janë kulmi i mosbesimit të qytetarëve ndaj politikanëve të korruptuar dhe i lodhjes nga shpërfillja e plotë e sundimit të ligjit. Udhëheqësit e Shqipërisë duhet t’u kushtojnë vëmendje thirrjeve për ndryshime thelbësore, të cilat do të krijojnë mundësi ekonomike dhe do të nxisin stabilitetin rajonal’’, ka shkruar ai.

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