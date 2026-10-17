Dhunë në protestat në Francë, digjen makina e plaçkiten dyqane, mbi 270 të arrestuar
Protestat kundër rritjes së kostos së jetesës në Francë janë shoqëruar me dhunë dhe përleshje me policinë, ndërsa në Paris janë djegur makina dhe janë plaçkitur dyqane. Policia përdori gaz lotsjellës dhe topa uji për të shpërndarë protestuesit e dhunshëm, të cilët iu bashkuan demonstratave mbarëkombëtare kundër shtrenjtimit të jetesës dhe në mbështetje të ankesave…
Bota
Protestat kundër rritjes së kostos së jetesës në Francë janë shoqëruar me dhunë dhe përleshje me policinë, ndërsa në Paris janë djegur makina dhe janë plaçkitur dyqane.
Policia përdori gaz lotsjellës dhe topa uji për të shpërndarë protestuesit e dhunshëm, të cilët iu bashkuan demonstratave mbarëkombëtare kundër shtrenjtimit të jetesës dhe në mbështetje të ankesave të nxënësve të shkollave të mesme.
Zyra e ministrit të Brendshëm francez, Laurent Nuñez, raportoi për një numër në rritje të incidenteve të dhunshme në të gjithë vendin, përfshirë sulme ndaj policëve, plaçkitje dhe dëmtime të ndërtesave publike.
Sipas LA Times, policia ka kryer të paktën 272 arrestime në të gjithë Francën, përfshirë Parisin.
Protestuesit iu përgjigjën thirrjeve në rrjetet sociale për ringjalljen e lëvizjes së “Jelekëve të Verdhë”, e cila u shfaq në vitin 2018 në shenjë kundërshtimi ndaj padrejtësive sociale.
Demonstruesit shprehën pakënaqësi ndaj qeverisë, në një kohë kur çmimet e benzinës, energjisë dhe ushqimeve janë rritur ndjeshëm muajt e fundit.
Në sheshin Place de la République, në verilindje të qendrës së Parisit, policia përdori gaz lotsjellës dhe topa uji kundër protestuesve me kapuçë e maska, të cilët hodhën fishekzjarre, gurë dhe sende të tjera drejt forcave të rendit.