Dhunë në protestat në Francë, digjen makina e plaçkiten dyqane, mbi 270 të arrestuar

Protestat kundër rritjes së kostos së jetesës në Francë janë shoqëruar me dhunë dhe përleshje me policinë, ndërsa në Paris janë djegur makina dhe janë plaçkitur dyqane. Policia përdori gaz lotsjellës dhe topa uji për të shpërndarë protestuesit e dhunshëm, të cilët iu bashkuan demonstratave mbarëkombëtare kundër shtrenjtimit të jetesës dhe në mbështetje të ankesave…

Bota

17/10/2026 22:00

Protestat kundër rritjes së kostos së jetesës në Francë janë shoqëruar me dhunë dhe përleshje me policinë, ndërsa në Paris janë djegur makina dhe janë plaçkitur dyqane.

Policia përdori gaz lotsjellës dhe topa uji për të shpërndarë protestuesit e dhunshëm, të cilët iu bashkuan demonstratave mbarëkombëtare kundër shtrenjtimit të jetesës dhe në mbështetje të ankesave të nxënësve të shkollave të mesme.

Zyra e ministrit të Brendshëm francez, Laurent Nuñez, raportoi për një numër në rritje të incidenteve të dhunshme në të gjithë vendin, përfshirë sulme ndaj policëve, plaçkitje dhe dëmtime të ndërtesave publike.

Sipas LA Times, policia ka kryer të paktën 272 arrestime në të gjithë Francën, përfshirë Parisin.

Protestuesit iu përgjigjën thirrjeve në rrjetet sociale për ringjalljen e lëvizjes së “Jelekëve të Verdhë”, e cila u shfaq në vitin 2018 në shenjë kundërshtimi ndaj padrejtësive sociale.

Demonstruesit shprehën pakënaqësi ndaj qeverisë, në një kohë kur çmimet e benzinës, energjisë dhe ushqimeve janë rritur ndjeshëm muajt e fundit.

Në sheshin Place de la République, në verilindje të qendrës së Parisit, policia përdori gaz lotsjellës dhe topa uji kundër protestuesve me kapuçë e maska, të cilët hodhën fishekzjarre, gurë dhe sende të tjera drejt forcave të rendit.

Artikuj të ngjashëm

October 16, 2026

Zvicra urdhëroi dëbimin e 250 shqiptarëve e kosovarëve të dënuar gjatë...

October 16, 2026

Gjermani: 18-vjeçari përplas Ferrarin në shtyllën e urës, dëmet kapin qindra...

Lajme të fundit

OKB-ja reagon për protestat në Tiranë: Respektoni të...

Pesë luftanije të NATO-s zbarkojnë në Orikum të...

Incident në Skenderaj, zëvendësministri Hysni Mehani raporton në...

Kongresmeni amerikan i bën thirrje qeverisë shqiptare të...