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Bota i ka kthyer reflektorët kah Tirana – Shqipëria në fokusin ndërkombëtar pas protestave, kërkohet...

Janina Ymeri merret me protestuesit në Shqipëri: Kalimi nga dhuna e rrugës në zyra nuk ishte përvojë e mirë për Kosovën

Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Janina Ymeri, ka kritikuar kryeministrin Albin Kurti dhe bashkëpunëtorët e tij, duke thënë se protestat e dhunshme në Kosovë u shndërruan në një model që i solli ata në pushtet. Përmes një postimi në Facebook, Ymeri ka pretenduar se, edhe pas gjashtë vitesh, qeverisja e Kurtit karakterizohet nga,…

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17/10/2026 23:27

Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Janina Ymeri, ka kritikuar kryeministrin Albin Kurti dhe bashkëpunëtorët e tij, duke thënë se protestat e dhunshme në Kosovë u shndërruan në një model që i solli ata në pushtet.

Përmes një postimi në Facebook, Ymeri ka pretenduar se, edhe pas gjashtë vitesh, qeverisja e Kurtit karakterizohet nga, siç është shprehur ajo, “hajnia, skandalet e stagnimi”.

Ajo ka vlerësuar se kalimi i një grupi njerëzish nga protesta në institucione nuk kishte për qëllim ndryshimin e vendit, por krijimin e një klike.

Ymeri ka theksuar se deklarimi i saj nuk është një vlerësim për gjendjen aktuale në Shqipëri, por një perspektivë që, sipas saj, duhet ta njohë edhe brezi i ri atje.

“Gjendja në Shqipëri mund të nxjerrë njerëz që kanë përvojë në udhëheqje e politikë, por kalimi nga dhuna e rrugës në zyra në Kosovën e pasluftës nuk ka qenë asnjëherë një përvojë e mirë”, ka shkruar Ymeri

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