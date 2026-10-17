Janina Ymeri merret me protestuesit në Shqipëri: Kalimi nga dhuna e rrugës në zyra nuk ishte përvojë e mirë për Kosovën

Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Janina Ymeri, ka kritikuar kryeministrin Albin Kurti dhe bashkëpunëtorët e tij, duke thënë se protestat e dhunshme në Kosovë u shndërruan në një model që i solli ata në pushtet.
Përmes një postimi në Facebook, Ymeri ka pretenduar se, edhe pas gjashtë vitesh, qeverisja e Kurtit karakterizohet nga, siç është shprehur ajo, “hajnia, skandalet e stagnimi”.
Ajo ka vlerësuar se kalimi i një grupi njerëzish nga protesta në institucione nuk kishte për qëllim ndryshimin e vendit, por krijimin e një klike.