Ambasada amerikane në Tiranë reagon për protestat në Shqipëri: Dhuna nuk është angazhim qytetar
Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri ka reaguar lidhur me protestat e dhunshme të ditëve të fundit, duke u bërë thirrje qytetarëve që të drejtën për protestë ta ushtrojnë në mënyrë paqësore. Përmes një reagimi, ambasada ka dënuar dhunën, lëndimin e personave dhe dëmtimin e pronës, duke theksuar se këto veprime nuk…
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Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri ka reaguar lidhur me protestat e dhunshme të ditëve të fundit, duke u bërë thirrje qytetarëve që të drejtën për protestë ta ushtrojnë në mënyrë paqësore.
Përmes një reagimi, ambasada ka dënuar dhunën, lëndimin e personave dhe dëmtimin e pronës, duke theksuar se këto veprime nuk përbëjnë angazhim qytetar, transmeton lajmi.net.
“Dhuna, trazirat, lëndimi fizik i të tjerëve dhe shkatërrimi i pronës nuk janë angazhim qytetar”, thuhet në reagimin e ambasadës.
Ajo u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që marrin pjesë në protesta të shmangin aktet e dhunshme dhe të respektojnë të drejtën e të tjerëve për siguri.
“U bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve që zgjedhin të demonstrojnë ta ushtrojnë të drejtën e tyre për protestë në mënyrë paqësore, pa akte të dhunshme. U bëjmë thirrje të gjitha palëve për vetëpërmbajtje dhe qetësi”, thuhet më tej në reagimin e Ambasadës amerikane.
Protestat në Shqipëri janë shoqëruar me përplasje mes demonstruesve dhe forcave të rendit, lëndime të protestuesve e zyrtarëve policorë, si dhe dëmtime të pronës publike dhe private./lajmi.net/