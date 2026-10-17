Ambasada amerikane në Tiranë reagon për protestat në Shqipëri: Dhuna nuk është angazhim qytetar

Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri ka reaguar lidhur me protestat e dhunshme të ditëve të fundit, duke u bërë thirrje qytetarëve që të drejtën për protestë ta ushtrojnë në mënyrë paqësore. Përmes një reagimi, ambasada ka dënuar dhunën, lëndimin e personave dhe dëmtimin e pronës, duke theksuar se këto veprime nuk…

Lajme

17/10/2026 23:35

Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri ka reaguar lidhur me protestat e dhunshme të ditëve të fundit, duke u bërë thirrje qytetarëve që të drejtën për protestë ta ushtrojnë në mënyrë paqësore.

Përmes një reagimi, ambasada ka dënuar dhunën, lëndimin e personave dhe dëmtimin e pronës, duke theksuar se këto veprime nuk përbëjnë angazhim qytetar, transmeton lajmi.net.

“Dhuna, trazirat, lëndimi fizik i të tjerëve dhe shkatërrimi i pronës nuk janë angazhim qytetar”, thuhet në reagimin e ambasadës.

Ajo u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që marrin pjesë në protesta të shmangin aktet e dhunshme dhe të respektojnë të drejtën e të tjerëve për siguri.

“U bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve që zgjedhin të demonstrojnë ta ushtrojnë të drejtën e tyre për protestë në mënyrë paqësore, pa akte të dhunshme. U bëjmë thirrje të gjitha palëve për vetëpërmbajtje dhe qetësi”, thuhet më tej në reagimin e Ambasadës amerikane.

Protestat në Shqipëri janë shoqëruar me përplasje mes demonstruesve dhe forcave të rendit, lëndime të protestuesve e zyrtarëve policorë, si dhe dëmtime të pronës publike dhe private./lajmi.net/

 

 

Artikuj të ngjashëm

October 17, 2026

Moti për të dielën

October 17, 2026

Protestat e dhunshme në Shqipëri, 34 policë dhe 21 protestues përfunduan...

October 17, 2026

Plagoset shefi i Komisariatit Nr. 3 gjatë protestës, merr 12 të...

October 17, 2026

Protestohet edhe në Portugali kundër rritjes së kostos së jetesës dhe...

October 17, 2026

Dhunë në protestat në Francë, digjen makina e plaçkiten dyqane, mbi...

October 16, 2026

Zvicra urdhëroi dëbimin e 250 shqiptarëve e kosovarëve të dënuar gjatë...

Lajme të fundit

Moti për të dielën

Spalleti për Zhegrovën: Lëvizjet e tij janë të...

Dizajneri nga Kosova, uniformën e UÇK-së e çon në Paris Fashion Week

Protestat e dhunshme në Shqipëri, 34 policë dhe...