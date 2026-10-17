Protestat e dhunshme në Shqipëri, 34 policë dhe 21 protestues përfunduan në spital vetëm sot

Protesta e të rinjve dhe studentëve në Tiranë është përmbyllur të shtunën në orët e vona të mbrëmjes, pas përplasjeve të dhunshme mes demonstruesve dhe forcave të rendit, të cilat kanë shkaktuar dhjetëra të lënduar dhe dëme të shumta materiale. Sipas të dhënave zyrtare nga institucionet shëndetësore, gjithsej 59 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore në…

Lajme

17/10/2026 23:39

Protesta e rinjve dhe studentëve Tiranë është përmbyllur shtunën orët e vona mbrëmjes, pas përplasjeve dhunshme mes demonstruesve dhe forcave rendit, cilat kanë shkaktuar dhjetëra lënduar dhe dëme shumta materiale.

Sipas dhënave zyrtare nga institucionet shëndetësore, gjithsej 59 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore spitalet e kryeqytetit. mesin e tyre janë 34 pjesëtarë Policisë Shtetit, 21 protestues dhe katër kalimtarë, përfshirë një mitur, transmeton lajmi.net.

Dita e pestë e protestave u shoqërua me përplasje ashpra bulevardin kryesor dhe rrugët përreth, ku u përdorën koktej molotovi, gaz lotsjellës dhe plumba gome. Gjatë trazirave u raportua gjithashtu për zjarrvënie ndaj disa objekteve institucionale dhe bizneseve private.

Për shkak përshkallëzimit situatës, pranë ndërtesës Kryeministrisë u mobilizuan edhe forcat speciale RENEA.

Ndërkohë, organizatorët e protestave kanë paralajmëruar se tubimet do vazhdojnë edhe dielën, duke shënuar kështu ditën e gjashtë protestave Shqipëri./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

October 17, 2026

Moti për të dielën

October 17, 2026

Ambasada amerikane në Tiranë reagon për protestat në Shqipëri: Dhuna nuk...

October 17, 2026

Plagoset shefi i Komisariatit Nr. 3 gjatë protestës, merr 12 të...

October 17, 2026

Protestohet edhe në Portugali kundër rritjes së kostos së jetesës dhe...

October 17, 2026

Dhunë në protestat në Francë, digjen makina e plaçkiten dyqane, mbi...

October 16, 2026

Zvicra urdhëroi dëbimin e 250 shqiptarëve e kosovarëve të dënuar gjatë...

Lajme të fundit

Moti për të dielën

Spalleti për Zhegrovën: Lëvizjet e tij janë të...

Dizajneri nga Kosova, uniformën e UÇK-së e çon në Paris Fashion Week

Ambasada amerikane në Tiranë reagon për protestat në...