Spalleti për Zhegrovën: Lëvizjet e tij janë të paparashikueshme, është shkatërrues – meriton më shumë minuta

Trajneri i Juventusit, Luciano Spalletti, ka vlerësuar cilësitë e Edon Zhegrovës, duke theksuar talentin dhe aftësinë e sulmuesit kosovar për të vënë në vështirësi mbrojtjet kundërshtare. Spalletti ka veçuar lëvizjet e paparashikueshme të Zhegrovës, të cilat e bëjnë atë të rrezikshëm në duelet individuale dhe i mundësojnë të krijojë raste edhe në situata të vështira.…

Sport

17/10/2026 23:50

Trajneri i Juventusit, Luciano Spalletti, ka vlerësuar cilësitë e Edon Zhegrovës, duke theksuar talentin dhe aftësinë e sulmuesit kosovar për të vënë në vështirësi mbrojtjet kundërshtare.

Spalletti ka veçuar lëvizjet e paparashikueshme të Zhegrovës, të cilat e bëjnë atë të rrezikshëm në duelet individuale dhe i mundësojnë të krijojë raste edhe në situata të vështira.

“Zhegrova ka aftësi të jetë shkatërrues për kundërshtarët, falë karakteristikave të tij dhe mënyrës se si luan. Lëvizjet e tij janë të paparashikueshme për kundërshtarët, por ndonjëherë janë të paparashikueshme edhe për vetë atë”, ka deklaruar trajneri italian.

Megjithatë, tekniku ka theksuar se liria krijuese e futbollistit kosovar duhet të shoqërohet me ekuilibrin e duhur taktik të skuadrës.

Sipas Spallettit, Zhegrova mund të shfrytëzohet edhe më mirë nëse ekipi arrin të krijojë balancën e nevojshme në krahun tjetër të fushës.

Në fund, trajneri italian ka dhënë një vlerësim pozitiv për paraqitjet e anësorit kosovar, duke lënë të kuptohet se ai meriton më shumë hapësirë në lojë.

“Duke u bazuar në atë që na ka treguar, Zhegrova do ta meritonte më shumë kohë loje”, ka përfunduar Spalletti.

Lajme të fundit

Moti për të dielën

Dizajneri nga Kosova, uniformën e UÇK-së e çon në Paris Fashion Week

Protestat e dhunshme në Shqipëri, 34 policë dhe...

Ambasada amerikane në Tiranë reagon për protestat në...