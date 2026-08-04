Katër persona arrestohen pas një përleshjeje në Prishtinë
Katër persona janë arrestuar pas një rrahjeje në Prishtinë. Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, ngjarja ka ndodhur të hënën rreth orës 02:20. Policia njofton se katër të dyshuarit janë përleshur mes vete dhe të gjithëve u është ofruar trajtim mjekësor. Me vendim të prokurorit, të dyshuarit janë dërguar në mbajtje.
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Katër persona janë arrestuar pas një rrahjeje në Prishtinë.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, ngjarja ka ndodhur të hënën rreth orës 02:20.
Policia njofton se katër të dyshuarit janë përleshur mes vete dhe të gjithëve u është ofruar trajtim mjekësor.
Me vendim të prokurorit, të dyshuarit janë dërguar në mbajtje.