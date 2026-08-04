​Katër persona arrestohen pas një përleshjeje në Prishtinë

Katër persona janë arrestuar pas një rrahjeje në Prishtinë. Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, ngjarja ka ndodhur të hënën rreth orës 02:20. Policia njofton se katër të dyshuarit janë përleshur mes vete dhe të gjithëve u është ofruar trajtim mjekësor. Me vendim të prokurorit, të dyshuarit janë dërguar në mbajtje.

Lajme

04/08/2026 11:21

Katër persona janë arrestuar pas një rrahjeje në Prishtinë.

Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, ngjarja ka ndodhur të hënën rreth orës 02:20.

Policia njofton se katër të dyshuarit janë përleshur mes vete dhe të gjithëve u është ofruar trajtim mjekësor.

Me vendim të prokurorit, të dyshuarit janë dërguar në mbajtje.

Artikuj të ngjashëm

August 4, 2026

Stradner: Serbia nxit tensione me Kosovën, OSBE të mos mblidhet në Serbi

August 4, 2026

Kusari kritikon mbylljen e mbledhjeve të SHSKUK-së: Po menaxhohen mbi 200...

August 4, 2026

Shqipëria shpall “non grata” dy shtetas të tjerë nga Maqedonia e Veriut

August 4, 2026

Tenderi 743 mijë eurosh i Ministrisë së Kulturës vihet në pikëpyetje,...

August 4, 2026

Këshilltari i lartë ushtarak i Khamenei: Irani ishte gati të sulmonte...

August 4, 2026

​BE kërkon forcimin e kufijve pas valës së emigrantëve në Spanjë

Lajme të fundit

Stradner: Serbia nxit tensione me Kosovën, OSBE të mos mblidhet në Serbi

Kusari kritikon mbylljen e mbledhjeve të SHSKUK-së: Po...

Trabzonspori i Muçit dhe Besiktasi i Rashicës në garë për Mohamed Salahin

Shqipëria shpall “non grata” dy shtetas të tjerë nga Maqedonia e Veriut