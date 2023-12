Javë e zjarrtë në basketbollin kosovar, vëmendja në derbin Vëllaznimi – Trepça Fundjava do të sjellë përballje interesante në elitën e basketbollit të Kosovës. Kjo xhiro do të hapet me sfidën mes Pejës dhe Golden Eagle Yllit apo kampionit dhe ish-kampionit apo edhe skuadrave verdhezi. Ky duel i gjen skuadrat në forma të ndryshme, pasi pejanët kanë pësuar tri humbje në tri ndeshjet e fundit, që erdhën…