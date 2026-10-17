Moti për të dielën

Të dielën, më 18 tetor 2026, në Kosovë pritet të mbajë mot me diell dhe vranësira të shpërndara. Temperaturat minimale do të lëvizin nga 0 deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 13 deri në 17 gradë Celsius. Era do të fryjë nga drejtimi i verilindjes dhe veriperëndimit, me shpejtësi…

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17/10/2026 23:53

Të dielën, më 18 tetor 2026, në Kosovë pritet të mbajë mot me diell dhe vranësira të shpërndara.

Temperaturat minimale do të lëvizin nga 0 deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 13 deri në 17 gradë Celsius.

Era do të fryjë nga drejtimi i verilindjes dhe veriperëndimit, me shpejtësi prej 1 deri në 3 metra në sekondë./lajmi.net/

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