Moti për të dielën
Të dielën, më 18 tetor 2026, në Kosovë pritet të mbajë mot me diell dhe vranësira të shpërndara. Temperaturat minimale do të lëvizin nga 0 deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 13 deri në 17 gradë Celsius. Era do të fryjë nga drejtimi i verilindjes dhe veriperëndimit, me shpejtësi…
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Të dielën, më 18 tetor 2026, në Kosovë pritet të mbajë mot me diell dhe vranësira të shpërndara.
Temperaturat minimale do të lëvizin nga 0 deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 13 deri në 17 gradë Celsius.
Era do të fryjë nga drejtimi i verilindjes dhe veriperëndimit, me shpejtësi prej 1 deri në 3 metra në sekondë./lajmi.net/