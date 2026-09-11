Ish-sulmuesi i Barcelonës i lumtur që dështoi transferimi i Alvarezit: Ja kush e meriton Topin e Artë
Julio Salinas, ish-sulmuesi i Barcelonës, shprehu kënaqësinë e tij që Julian Alvarez nuk iu bashkua kurrë Barcelonës, duke këmbëngulur se klubi katalanas bëri një gabim duke insistuar për argjentinasin. Salinas beson se Barcelona duhet të përmirësohet në tregun e transferimeve. “Ata duhet të mësojnë pak se si të blejnë më mirë dhe të shesin më…
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Julio Salinas, ish-sulmuesi i Barcelonës, shprehu kënaqësinë e tij që Julian Alvarez nuk iu bashkua kurrë Barcelonës, duke këmbëngulur se klubi katalanas bëri një gabim duke insistuar për argjentinasin.
Salinas beson se Barcelona duhet të përmirësohet në tregun e transferimeve. “Ata duhet të mësojnë pak se si të blejnë më mirë dhe të shesin më mirë”, shpjegoi ai.
Ish-reprezentuesi i Spanjës dha edhe një shifër për kundërshtimin e tij. “Oferta që besoj se Barcelona bëri, në vlerën e 130 milionë eurove, më duket një shumë shumë e madhe, shumë e madhe”, tha ai.
Po të ishte në pozitën e drejtorit sportiv të Atletico Madridit, Salinas do të kishte vepruar shumë ndryshe.
“Duke pasur parasysh nevojat e Barcelonës, do të isha përpjekur të transferoja Ferran Torresin dhe të merrja Ferran Torresin plus 80 milionë euro. Do ta konsideroja një marrëveshje të shkëlqyer”, tha ai.
Verdikti i tij bie ndesh me ndjekjen e Alvarezit nga Barcelona, një marrëveshje që nuk u realizua kurrë. Sulmuesi mbetet te Atletico Madridi.
Raphinha gjithashtu fitoi lëvdatat e Salinasit, dhe jo vetëm për golat e tij. Ish-sulmuesi e sheh brazilianin si një figurë vendimtare, një lojtar presingu i të cilit përcakton ritmin për të gjithë ekipin.
“Për sa kohë që Raphinha është në formë të mirë, roli i tij te Barcelona më duket vendimtar”, tha Salinas.
Pse braziliani ka kaq shumë rëndësi? “Raphinha, përmes presingut që bën në çdo ndeshje, edhe kur rezultati është 5-0, në fund e detyron Lamine Yamalin të bëjë të njëjtën gjë”, shpjegoi ai.
Ky ndikim u pa në fillim të këtij sezoni. Pasi mori më shumë përgjegjësi, Raphinha shënoi dy gola për ta udhëhequr Barcelonën drejt një fitoreje të madhe ndaj Feyenoordit në Ligën e Kampionëve.
Salinas më pas befasoi të gjithë, duke mbështetur Fabian Ruiz për Topin e Artë. Arsyeja e tij ishte e thjeshtë. “Fabiani fitoi gjithçka dhe ishte një lojtar i pazëvendësueshëm”, tha ai.
Ish-lojtari i Barcelonës iu referua trofeve, mbi të gjitha rëndësisë së mesfushorit për Spanjën. “Ai fitoi të gjithë trofetë me Paris Saint-Germainin, fitoi Kupën e Botës, fitoi Ligën e Kampionëve dhe, mbi të gjitha, ishte një lojtar vendimtar në Kupën e Botës”, tha ai.
Ai i dha merita edhe Luis de la Fuentes për nxjerrjen në pah të potencialit të spanjollit. “Ndryshimi taktik që bëri Luis de la Fuente bëri që Fabiani, imagjinoni, ta tejkalonte Pedrin”, tha Salinas.
Kjo deklaratë e fut Ruiz direkt në garën për Topin e Artë, një debat që këtë vit është ndikuar gjithashtu nga mungesa befasuese e Raphinhas në listën e kandidatëve.