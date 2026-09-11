Lushtaku: ‘Tërmet i madh politik’ do të ndodhë nëse vendoset padrejtësia në Hagë

Mërgim Lushtaku ka theksuar se krerët e UÇK-së, që janë në Hagë përfaqësojnë jo vetëm aspiratën për liri e shtet, por edhe të kaluarën, të tashmen por edhe të ardhmen e historisë tonë të lavdishme. Prandaj sipas tij, nëse me 16 shtator vendoset padrejtësia në verdiktin final do të jetë një termet politik në Kosovë.…

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11/09/2026 21:52

Mërgim Lushtaku ka theksuar se krerët e UÇK-së, që janë në Hagë përfaqësojnë jo vetëm aspiratën për liri e shtet, por edhe të kaluarën, të tashmen por edhe të ardhmen e historisë tonë të lavdishme.

Prandaj sipas tij, nëse me 16 shtator vendoset padrejtësia në verdiktin final do të jetë një termet politik në Kosovë.

Ai në Kanal 10ka deklaruar se nesër është një mundësi e fuqishme me tregu që të gjithë jemi së bashku për mbrotjen luftës dhe historisë tonë të lavdishme.

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