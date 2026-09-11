Celina i magjishëm në Arabi, realizon gol të bukur
Bersant Celina ka gjetur golin në Ligën Profesionale të Arabisë Saudite. Ylli kosovar ka realizuar golin e parë për Al Ettifaq, në përballjen ndaj Al Qadsiah. Megjithatë, skuadra e Celinës është duke u mposhtur aktualisht me rezultat 2-1. VIDEO
Sport
Bersant Celina ka gjetur golin në Ligën Profesionale të Arabisë Saudite.
Ylli kosovar ka realizuar golin e parë për Al Ettifaq, në përballjen ndaj Al Qadsiah.
Megjithatë, skuadra e Celinës është duke u mposhtur aktualisht me rezultat 2-1.