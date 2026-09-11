Aksident tragjik në Malishevë, vdes një person pasi ra nga rimorkioja derisa ishte duke punuar

Një person ka humbur jetën në fshatin Ngucat të Malishevës, pasi dyshohet se ka rënë nga një rimorkio derisa ishte duke punuar. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësja e Policisë për Rajonin e Gjakovës, Vlera Krasniqi. Krasniqi ka bërë të ditur se vendngjarje kanë dalë ekipet përkatëse policor “Rreth orës 17:20, nga QKMF Malishevë kemi pranuar…

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11/09/2026 20:52

Një person ka humbur jetën në fshatin Ngucat të Malishevës, pasi dyshohet se ka rënë nga një rimorkio derisa ishte duke punuar.

Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësja e Policisë për Rajonin e Gjakovës, Vlera Krasniqi.

Krasniqi ka bërë të ditur se vendngjarje kanë dalë ekipet përkatëse policor

“Rreth orës 17:20, nga QKMF Malishevë kemi pranuar informatën se një person është dërguar pa shenja jete. Njësitë relevante të Policisë i janë përgjigjur menjëherë rastit, ku dyshohet se një person mashkull i moshës madhore, në fshatin Ngucat të Malishevës, duke punuar ka rënë nga rimorkioja dhe si pasojë e lëndimeve ka humbur jetën. Në vendngjarje kanë dalë ekipet përkatëse policore. Është njoftuar prokurori i shtetit dhe në koordinim me të po vazhdojnë procedurat e tjera ligjore.”, ka deklaruar Krasniqi.

Për rastin është njoftuar edhe prokurori i shtetit, ndërsa në koordinim me të po vazhdojnë procedurat e tjera ligjore.

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