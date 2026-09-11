Liria dhe Vëllaznimi me mesazh për krerët e UÇK-së para derbit
Liria dhe Vëllaznimi po përballen në derbin e Ligës së Parë në Prizren. Para fillimit të ndeshjes, futbollistët e të dyja skuadrave kanë mbajtur një baner në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së që po gjykohen në Hagë. “Në emër të popullit, shpalleni të pafajshëm”, shkruhet në banerin e shpalosur nga lojtarët. Ky veprim vjen pesë…
Sport
Liria dhe Vëllaznimi po përballen në derbin e Ligës së Parë në Prizren.
Para fillimit të ndeshjes, futbollistët e të dyja skuadrave kanë mbajtur një baner në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së që po gjykohen në Hagë.
“Në emër të popullit, shpalleni të pafajshëm”, shkruhet në banerin e shpalosur nga lojtarët.
Ky veprim vjen pesë ditë para shpalljes së vendimit final për katër ish-krerët e UÇK-së që po gjykohen në Hagë.