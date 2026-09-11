Detaje tronditëse nga vdekja e Mazonakis – Pasi vdiq, mjekët kërkonin në ChatGPT si ta rikthenin në jetë, i bënë edhe foto
Shokuese janë detajet e reja që kanë dalë në dritë rreth momenteve të fundit të George Mazonakis në zyrën e Elias Theodoropoulos dhe Ioanna Gaka, siç zbulon protothema.gr, dy mjekët u përpoqën të fshinin të gjitha gjurmët e pranisë së tij në vend, ndërsa në të njëjtën kohë kërkonin mënyra për ta rikthyer atë në…
ShowBiz
Shokuese janë detajet e reja që kanë dalë në dritë rreth momenteve të fundit të George Mazonakis në zyrën e Elias Theodoropoulos dhe Ioanna Gaka, siç zbulon protothema.gr, dy mjekët u përpoqën të fshinin të gjitha gjurmët e pranisë së tij në vend, ndërsa në të njëjtën kohë kërkonin mënyra për ta rikthyer atë në jetë në inteligjencën artificiale.
Informacioni i ri nga protothema.gr rrjedh nga ekzaminimi i pajisjeve elektronike të sekuestruara në kontekstin e hetimit dhe merr rëndësi të veçantë pas ndjekjes penale për mjekim të gabuar që shkaktoi vdekjen në bashkëpunim kundër dy mjekëve.
Një nga gjetjet më të rëndësishme thuhet se u gjet gjatë analizës së telefonit celular të mjekut.
Policia arriti të gjente një foto në të cilën Giorgos Mazonakis shfaqet i shtrirë në shtratin në të cilën kryhet plazmafereza. Fotografia ishte fshirë nga pajisja.
Ajo që autoritetet po përpiqen tani të përcaktojnë është se kur është bërë saktësisht. Vlerësimi që po merret seriozisht në konsideratë është se është një foto nga dita kur këngëtari humbi jetën, por kjo mbetet për t’u verifikuar nga hetimi dixhital.
Identifikimi kohor i dosjes konsiderohet kritik, pasi mund të përbëjë një tjetër provë objektive rreth asaj që po ndodhte në zonë dhe në çfarë faze të procesit ndodhej Mazonakis përpara se të ndalohej.
Megjithatë, zbulimi më i pazakontë ka të bëjë me atë që duket se është bërë në kompjuter ndërsa Giorgos Mazonakis ishte ende në zyrën e mjekut dhe pak para vdekjes së tij.
Sipas informacionit nga protothema.gr, të dhënat dixhitale tregojnë se dikush po përdorte kompjuterin në atë kohë për të kërkuar se çfarë duhej bërë për të rikthyer në jetë një pacient.
Ajo që policia po heton është se kontrolli është kryer duke përdorur një mjet të inteligjencës artificiale.
Me fjalë të thjeshta, ndërsa situata emergjente me këngëtarin po zhvillohej brenda hapësirës, duket se një sistemi të inteligjencës artificiale i është bërë një pyetje se si një pacient mund të shpëtohet ose të ringjallet.
Autoritetet tani thirren të verifikojnë se kush e kreu kontrollin, kohën e saktë kur është kryer, cila ishte pyetja e shkruar dhe çfarë përgjigjeje është dhënë, si dhe nëse gjetja është e lidhur në kohë me arrestimin e Mazonakis.
Pyetje po aq serioze ngrihen nga gjetjet nga kompjuteri i mjekut. Sipas informacionit nga protothema.gr, një shqyrtim i kalendarit elektronik zbuloi se shënimet në lidhje me takimet e George Mazonakis ishin fshirë.
Elementi që është me interes të veçantë për hetuesit është se nuk duket se i gjithë kalendari ose një numër i madh takimesh janë fshirë. Regjistrimet që mungojnë kanë të bëjnë konkretisht me këngëtarin.
Autoritetet tani po përpiqen, nëpërmjet analizës dixhitale, të rikuperojnë të dhënat dhe të përcaktojnë se cilat ditë dhe orë ai e kishte vizituar ose ishte gati të vizitonte klinikën, si dhe kur janë bërë fshirjet.
Zbulimi lidhet drejtpërdrejt me përpjekjet e Shërbimit të Sigurisë për të rivendosur kronologjinë e saktë të vizitave të Mazonakis, veçanërisht pas të dhënave nga kamerat e sigurisë që tashmë kanë fituar rëndësi kritike në hetim.