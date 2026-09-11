Arben Mustafa: VV-ja e ka shndërruar Kuvendin në cirk, skenar i turpshëm i kompozuar nga Kurti
Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Arben Mustafa ka folur për zhvillimet e sotme në Kuvend. Mustafa ka kritikuar Vetëvendosjen duke thënë se nga kjo parti s’ka pasur vullnet për të arritur marrëveshje apo konstituimin e Kuvendit. ‘’Siç e kemi pa qysh prej përfundimit të zgjedhjeve, nuk ka pas një vullnet nga partia që ka…
Lajme
Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Arben Mustafa ka folur për zhvillimet e sotme në Kuvend.
Mustafa ka kritikuar Vetëvendosjen duke thënë se nga kjo parti s’ka pasur vullnet për të arritur marrëveshje apo konstituimin e Kuvendit.
‘’Siç e kemi pa qysh prej përfundimit të zgjedhjeve, nuk ka pas një vullnet nga partia që ka dalë e para, që të filloi me negociatat për arritjen e një marrëveshje dhe konstituimin e kuvendit. Është shfrytëzua që të shtyhet çdo afat i mundshëm. Çdo palë zgjedhje, VV’ja ka dalë e para, po institucione nuk kemi, ka ndërru vetëm arsyetimet e ndryshme, rezultati është i njëjti. Sot është pa qartë që VV’ja dhe Kurti nuk kanë vullnet për me i dhanë vendit institucione, me siguri një funksion normal të shtetit’’, ka thënë ai.
Tutje, sot ka pasur ‘’skenar të turpshëm’’, duke thënë se e njëjta u ‘kompozua’ nga Albin Kurti, dhe i njëjti është interpretuar ‘’në mënyrë të paskrupullt’’ nga Albulena Haxhiu dhe Arbërie Nagavci.
‘’Ka mbi një muaj që ne po kërkojmë kthimin e deputetëve në kuvend, sepse vendi ka dalë ka tejkalua çdo afat kushtetues. Seanca u ftu jashtë çdo afati kushtetues, dhe ju kemi bashkëngjit asaj, sepse dëshirojmë ti japim vendit institucione, kuvend funksional, sidomos në dritën e 16 shtatorit. Çka kemi gjete, kemi gjete një skenar të turpshëm të lojës me nënkryetarë, që kurrë nuk ka qenë çështje vota për nënkryetar. Nënkryetarët përfaqësojnë grupet parlamentare. Kjo lojë që është kompozua nga Albin Kurti, dhe po interpretohet në mënyrë të paskrupullt nga Haxhiu e Nagavci, po tregon që kjo parti e ka shndërrua kuvendin në cirk’’, ka thënë ai në T7.