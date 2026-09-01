Haxhiu thotë se propozimi që të bëhet President “nuk i bën nder Hashim Thaçit, por vetëm dëm”
U.D. presidentja Haxhiu ka reaguar ndaj propozimeve që ish-presidenti Hashim Thaçi të rikthehet në këtë pozitë. Në Kanal 10, Haxhiu tha se fokusi duhet të jetë te vendimi i gjykatës dhe jo te përdorimi i emrit të Thaçit në situatën aktuale. “As vetë z. Thaçi s’ka nevojë për një qasje të tillë. Ajo çka do…
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U.D. presidentja Haxhiu ka reaguar ndaj propozimeve që ish-presidenti Hashim Thaçi të rikthehet në këtë pozitë.
Në Kanal 10, Haxhiu tha se fokusi duhet të jetë te vendimi i gjykatës dhe jo te përdorimi i emrit të Thaçit në situatën aktuale.
“As vetë z. Thaçi s’ka nevojë për një qasje të tillë. Ajo çka do duhej të ishte fokusi jonë është që vendimi i gjykatës ta korrigjojë kërkesën e padrejtë të Prokurorisë Speciale dhe jo të tentohet të përdoret emri i Thaçit në situatën aktuale”, deklaroi Haxhiu.
Ajo tha se propozimet e tilla, sipas saj, nuk i shërbejnë Thaçit.
“Nuk i bëjnë nder, vetëm dëm”, u shpreh Haxhiu.