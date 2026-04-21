Haradinaj: Vëllai i Kurtit ka hyrë aty ku bëhen vlerësimet e kontratave në energji

Lajme

21/04/2026 23:30

Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj sonte në emisionin “Rubikon” në Klan Kosova ka folur lidhur me sektorin e energjisë.

Ai u shpreh se nuk është rastësi krijimi i disa kompanive, për të cilat tha se kanë një lloj lidhjeje me Lëvizja Vetëvendosje.

Sipas Haradinajt, në këto procese është përfshirë edhe vëllai i kryeministrit Albin Kurti, për të cilin ai tha se është pjesë e vlerësimeve të kontratave në energji.

“A është krejt rastësi kjo, që po krijohen këto kompani, të gjitha po e kanë njëfarë lidhje me Vetëvendosjen. Deri edhe vëllai i kryeministrit ka hyrë aty ku bëhen këto vlerësimet e kontratave. Vëllai i Albin Kurtit ka hyrë aty ku bëhen vlerësimet e kontratave në energji. Ka hyrë në punë aty ku bëhen ato kalkulimet e blerjeve”, tha ai.

Artikuj të ngjashëm

April 21, 2026

Kosovari me banim në Kroaci raportohet i zhdukur

April 21, 2026

Moti nesër dhe ditëve në vazhdim

April 21, 2026

Deliu e quan “skandaloze” deklaratën e Gecit për Thaçin: Nuk guxon...

April 21, 2026

Trump thotë se do të zgjasë armëpushimin me Iranin dhe do...

April 21, 2026

Irani i pavendosur për pjesëmarrjen në bisedimet në Islamabad

April 21, 2026

BE-ja vendos sanksione të reja ndaj iranianëve që pengojnë lëvizjen në...

Lajme të fundit

Kosovari me banim në Kroaci raportohet i zhdukur

Moti nesër dhe ditëve në vazhdim

Deliu e quan “skandaloze” deklaratën e Gecit për...

Bashkëshorti i U.D të Presidentes Haxhiu i reagon...