Bashkëshorti i U.D të Presidentes Haxhiu i reagon Gecit: Lufta e UÇK-së ishte e drejtë, dëshiroj lirinë e të gjithëve

Bashkëshorti i u.d të Presidentes Albulena Haxhiut, Alban Krasniqi ka reaguar në lidhje me deklaratën e tmerrshme që deputeti i VV-së Fatos Geci e ka dhënë sot në Kuvendin e Kosovës. Krasniqi ka thënë se lufta e UÇK-së ishte e drejtë ndërsa ka thënë se e dëshiron lirinë e të gjithëve që po gjykohen në…

21/04/2026 23:18

Bashkëshorti i u.d të Presidentes Albulena Haxhiut, Alban Krasniqi ka reaguar në lidhje me deklaratën e tmerrshme që deputeti i VV-së Fatos Geci e ka dhënë sot në Kuvendin e Kosovës.

Krasniqi ka thënë se lufta e UÇK-së ishte e drejtë ndërsa ka thënë se e dëshiron lirinë e të gjithëve që po gjykohen në Hagë.

“Nuk ia dëshiroj asnjërit dënimin në Hagë sepse besoj që lufta e UÇK-së ishte e drejtë, përkundrazi ia dëshiroj kthimin dhe lirinë të gjithëve e jo veç njërit”, ka thënë Krasniqi.

Geci sot para deputetëve të Kuvendit të Kosovës ka thënë se uron që fati i Naim Murselit që u dënua me burg të përjetshëm ta përcjell edhe Hashim Thaçin në Hagë.

Nga deklarata e tij janë distancuar shumë akterë të VV-së. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

