Trump thotë se do të zgjasë armëpushimin me Iranin dhe do të vazhdojë bllokadën
Presidenti i SHBA-ve Donald Trump tha se SHBA-të do të zgjasin armëpushimin me Iranin, me kërkesë të Pakistanit, dhe do të vazhdojnë bllokadën e porteve iraniane.
Presidenti i SHBA-ve Donald Trump tha se SHBA-të do të zgjasin armëpushimin me Iranin, me kërkesë të Pakistanit, dhe do të vazhdojnë bllokadën e porteve iraniane.
Ja deklarata e tij në mediat sociale:
Bazuar në faktin se Qeveria e Iranit është e përçarë rëndë, jo në mënyrë të papritur dhe, me kërkesë të Feldmarshal Asim Munir dhe Kryeministrit Shehbaz Sharif të Pakistanit, na është kërkuar të shtyjmë Sulmin tonë ndaj Vendit të Iranit deri në kohën kur udhëheqësit dhe përfaqësuesit e tyre të mund të dalin me një propozim të unifikuar. Prandaj, unë i kam udhëzuar Ushtrinë tonë të vazhdojë Bllokadën dhe, në të gjitha aspektet e tjera, të mbetet e gatshme dhe e aftë, dhe për këtë arsye do ta zgjasim Armëpushimin deri në kohën kur propozimi i tyre të paraqitet dhe diskutimet të përfundojnë, në një mënyrë ose në një tjetër.