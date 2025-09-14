Gjykata Speciale “pushtohet” me flamuj kombëtar dhe të UÇK-së
Me flamuj kombëtar dhe ata të UÇK-së, shumë mërgimtar janë shfaqur para dyereve të Gjykatës Speciale në Hagë.
Në këtë vend në ora 14:00 do të zhvillohet një protestë në mbështetje të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës që po mbahen në paraburgim.
Në këtë protestë pritet pjesëmarrje e qytetarëve nga diaspora, familjarëve dhe përfaqësuesve të shoqatave të dala nga lufta, të cilët kërkojnë drejtësi dhe proces të drejtë gjyqësor.