Gjendet pa shenja jete një burrë në Prishtinë, Policia jep detaje

07/04/2026 16:19

Një burrë është gjetur pa shenja jete sot rreth orës 11:30 në rrugën “Obria” në Prishtinë.

Lajmin e ka konfirmuar për lajmi.net, zëdhënësi i Policisë së Kosovës në Prishtinë, Enis Pllana. Ai ka thënë se vdekjen e viktimës e ka konstatuar ekipi mjekësor në vendngjarje.

Policia ka nisur hetim mbi rastin, dhe po merr të gjitha veprimet hetimore dhe të ekzaminimit.

“Rreth orës 11:30 kemi pranuar informatën se një person pa shenja jete gjendet në një shtëpi në rrugën Obria në Prishtinë. Vdekjen e viktimës (mashkull) e ka konstatuar ekipi mjekësor në vend ngjarje. Policia në koordinim me prokurorin e shtetit ka nisur një hetim mbi vdekjen si dhe po vazhdon me ndërmarrjen e të gjitha veprimeve hetimore dhe të ekzaminimit, që do të ndihmonin hetimin e ngjarjes si dhe sqarimin e plotë të rrethanave të rastit”, ka thënë Pllana. /Lajmi.net/

