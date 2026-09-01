“Fryma e Presidentit Rugova”, mesazhi i shkurtër i Kujtim Shalës pasi kundërshtoi kandidaturën e Bekim Sejdiut

Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Kujtim Shala, ka reaguar pas zhvillimeve të fundit rreth marrëveshjes VV-LDK për kandidaturën e Bekim Sejdiut për President të Kosovës. Shala ka publikuar një fotografi në Facebook, të cilën e ka shoqëruar me një mesazh të shkurtër: “Fryma e Presidentit Rugova.” Shala është njëri nga gjashtë deputetët e LDK-së…

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01/09/2026 21:16

Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Kujtim Shala, ka reaguar pas zhvillimeve të fundit rreth marrëveshjes VV-LDK për kandidaturën e Bekim Sejdiut për President të Kosovës.

Shala ka publikuar një fotografi në Facebook, të cilën e ka shoqëruar me një mesazh të shkurtër:

“Fryma e Presidentit Rugova.”

Shala është njëri nga gjashtë deputetët e LDK-së që kanë deklaruar se nuk do ta mbështesin marrëveshjen e arritur mes LDK-së dhe Lëvizjes Vetëvendosje për zgjedhjen e Sejdiut president.

Përveç Shalës, kundër marrëveshjes janë deklaruar edhe Avdullah Hoti, Hykmete Bajrami, Janina Ymeri, Armend Zemaj dhe Arben Gashi.

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