FA nuk merr asnjë vendim për goditjen me bërryl që mori Robertson nga gjyqtari anësor

Ishte duke u zhvilluar ndeshja mes Liverpoolit dhe Arsenalit, ku mbrojtësi skocez u godit me bërryl ‘me apo pa dashje’ nga gjyqtari anësor, shkruan Lajmi.net

FA lëshoi një deklaratë zyrtare dhe tha se gjyqtari anësor nuk do të përballet me asnjë dënim dhe gjithçka merr fund sa i përketë këtij skandali.

“Ne kemi shqyrtuar të gjitha provat në lidhje me incidentin e fundit në Anfield, dhe nuk do të marrim asnjë veprim të mëtejshëm”, shkruhet në raportin e FA-s.

Hatzidakis gjithashtu lëshoi një kërkim falje për futbollistin.

“Unë i kam ndihmuar FA-s në hetimin e tyre dhe kam biseduar drejtpërdrejt me lojtarin Andy Robertson. Sigurisht që kjo nuk ishte e qëllimshme dhe unë i kërkova falje”, ishte deklarata e gjyqtarit.

OFFICIAL: No further action will be taken by the FA. ❌https://t.co/Awenpjqov3

— Squawka (@Squawka) April 13, 2023