Ademi: Fronti Europian prin me 30.000 vota diferencë! Nëse vazhdojmë kështu, fitojmë mbi 20 deputetë Nënkryetari i BDI-së, Arbër Ademi në konferencë për shtyp tha se Fronti Europian prit në krahasim me opoziten shqiptare në dallim prej 30.000 votave, përcjell TV21. Ademi tha se nëse vazhdon kështu, FE do të fitojë mbi 20 deputetë. “Fronti Europian prin me 30.000 vota dallim karshi opozitës. Thuaj se në të gjitha komunat jemi…