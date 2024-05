Fronti Europian prin në bllokun shqiptar ndërsa VMRO-DPMNE në atë maqedonas

Kanë dalur rezultatet e para nga rrethi i dytë i zgjedhjeve parlamentare, përcjell TV21.

Nga 24,79 për qind e votave të numëruara në 862 vendvotime, në bllokun shqiptar prin Fronti Europian me 22,48% ose me 38.748 pasuar nga VLEN me 22,48% ose 33.173.

Në bllokun maqedonas prin VMRO -DPMNE me 33,80% ose 58.252 vota, më pas LSDM me 11,31% ose 19.488 votues dhe Levica me 5,14 ndërsa ZNAM me 3,76%.