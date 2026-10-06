“Bëhet mirë për Kosovën. Sot fitoi Kosova, sepse, në momentin e fundit, vendi fitoi institucionet me mandat të plotë kushtetues”, deklaroi ai
Enver Hasani thotë se zgjedhja e Justina Pulës është e rregullt
Ish-kryetari i Gjykatës Kushtetuese, Enver Hasani, ka deklaruar se kalimi i afatit për zgjedhjen e presidentit të Kosovës nuk përbën shkelje kushtetuese, përderisa procesi i votimit ka nisur brenda afatit. Në një prononcim për KosovaPress, Hasani tha se rëndësi ka që procesi të ketë nisur me kohë, ndërsa numërimi dhe shpallja e rezultatit mund të…
Lajme
Ish-kryetari i Gjykatës Kushtetuese, Enver Hasani, ka deklaruar se kalimi i afatit për zgjedhjen e presidentit të Kosovës nuk përbën shkelje kushtetuese, përderisa procesi i votimit ka nisur brenda afatit.
Në një prononcim për KosovaPress, Hasani tha se rëndësi ka që procesi të ketë nisur me kohë, ndërsa numërimi dhe shpallja e rezultatit mund të zgjasin edhe disa minuta përtej afatit.
“Me rëndësi është që procesi ka nisur me kohë. Procesi i numërimit dhe i shpalljes së rezultatit, edhe nëse zgjat disa minuta përtej afatit, nuk përbën çështje kushtetuese”, tha Hasani.
Ai theksoi se Kuvendi nuk konsiderohet i shpërndarë vetëm për shkak të kalimit të afatit, pasi për këtë nevojitet një dekret formal.
“Jo, sepse për shpërndarjen e Kuvendit duhet një dekret formal. Kuvendi është fuqiplotë dhe pa asnjë të metë kushtetuese”, u shpreh ai.
Hasani tha gjithashtu se nëse presidenti zgjidhet pas kalimit të afatit të 6 tetorit, kjo do të ishte në të mirë të vendit.