Bajrami thumbon Abdixhikun dhe krahun e tij: Ju kam thanë që gjashtë deputetë të LDK-së nuk e çojnë vendin në zgjedhje
Deputetja e LDK-së, Hykmete Bajrami ka uruar Justina Shiroka-Pulën që u zgjodh si presidente. Ajo thumboi kryetarin e LDK-së, Lumir Abdixhiku dhe kritikët tjerë brenda partisë që e akuzonin atë dhe pesë deputetët tjerë se po e dërgojnë vendin në zgjedhje, pasi refuzuan kandidaturën e Bekim Sejdiut. “Ju kam thanë: ”Gjashtë deputetë të LDK-së nuk…
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Deputetja e LDK-së, Hykmete Bajrami ka uruar Justina Shiroka-Pulën që u zgjodh si presidente.
Ajo thumboi kryetarin e LDK-së, Lumir Abdixhiku dhe kritikët tjerë brenda partisë që e akuzonin atë dhe pesë deputetët tjerë se po e dërgojnë vendin në zgjedhje, pasi refuzuan kandidaturën e Bekim Sejdiut.
“Ju kam thanë: ”Gjashtë deputetë të LDK-së nuk e çojnë vendin në zgjedhje”.Urime Kosovë për Presidenten!”, shkroi ndër të tjera Bajrami.
Postimi i plotë:
Ju kam thanë: ”Gjashtë deputetë të LDK-së nuk e çojnë vendin në zgjedhje”.
Urime Kosovë për Presidenten!
Uroj sinqerisht që profesoresha si presidente ta mbajë balancën mes pushteteve, unitetin shoqëror, ta respektojë Kushtetutën dhe interesin e vendit.
Shumë suksese, Presidente!/lajmi.net/