Edi Rama: Në “Bernabéu” me Florentino Pérez për sjelljen e shkollës së futbollit në Shqipëri
Kryeministri Edi Rama i përjetoi sonte momente të veçanta në “Santiago Bernabéu”, ku u prit me nder nga Florentino Pérez, presidenti legjendar i Real Madridit. Gjatë këtij takimi, Rama dhe Pérez diskutuan për projektet e ardhshme në Shqipëri që lidhen me futbollin dhe edukimin sportiv — veçanërisht sjelljen e shkollës së futbollit dhe themelimin e…
Sport
Kryeministri Edi Rama i përjetoi sonte momente të veçanta në “Santiago Bernabéu”, ku u prit me nder nga Florentino Pérez, presidenti legjendar i Real Madridit.
Gjatë këtij takimi, Rama dhe Pérez diskutuan për projektet e ardhshme në Shqipëri që lidhen me futbollin dhe edukimin sportiv — veçanërisht sjelljen e shkollës së futbollit dhe themelimin e Universitetit të Sporteve, iniciativa këto që do të mbështeten nga Fondacioni i klubit prestigjioz spanjoll, transmeton lajmi.net.
Ky takim nënkupton një hap konkret drejt integrimit të futbollit dhe arsimit sportiv shqiptar në rrugë më ndërkombëtare — një sinjal i fortë për angazhimin në zhvillimin e talenteve dhe bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën sportive.
Postimi i plotë:
I privilegjuar nga mikpritja e Presidentit legjendar të Real Madridit, Florentino Perez, në Stadiumin “Santiago Bernabeu”, ku folëm për sjelljen në Shqipëri të shkollës së futbollit dhe Universitetit të Sporteve që janë krijuar e mbështeten nga Fondacioni i klubit prestigjioz spanjoll/lajmi.net/