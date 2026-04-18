Dardanet U19 triumfojnë 5:2 ndaj Ishujve Faroe, mbyllin me fitore kualifikimet e Evropianit
Sport
Kombëtarja e Kosovës U19 ka shënuar një tjetër fitore të rëndësishme në kualifikimet për Kampionatin Evropian, duke mposhtur Ishujt Faroe me rezultat 5:2 në ndeshjen e fundit të Grupit 2 të Ligës B.
Kosovo national under-19 women’s football team reaguan fuqishëm pas humbjes ndaj Lituanisë, duke treguar karakter dhe rikthim të fortë në ndeshjen e sotme, raporton lajmi.net
Pavarësisht disavantazhit fillestar, vajzat e drejtuara nga trajnerja Albina Rrahmani dominuan pjesën tjetër të takimit dhe siguruan një fitore bindëse.
Ky është triumfi i dytë i Kosovës U19 në këtë cikël kualifikues, me ekipin që përfundon fazën me 6 pikë të grumbulluara dhe tashmë pret epilogun e grupit për renditjen përfundimtare.
Pavarësisht rezultatit final të grupit, paraqitjet e Dardaneve U19 kanë treguar potencial të madh, shpirt gare dhe një të ardhme premtuese për futbollin e vajzave në Kosovë./Lajmi.net/