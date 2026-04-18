Dyshja shqiptare lën gjurmë në Australi, Rashani asiston, 18-vjeçari Mehmeti shënon
Një gol me protagonist dy futbollistë shqiptarë, është shënuar në Superligën e Australisë. Dyshja Elbasan Rashani dhe Medin Mehmeti ishin vendimtar në fitoren e Melbourne Victory ndaj Brisbane Roar. Ishte minuta e 80-të, kur Rashani asistoi te Mehmeti, i cili realizoi golin e tretë për skuadrën e Melbourne. Ky ishte goli i katërt këtë sezon…
