Dyshja shqiptare lën gjurmë në Australi, Rashani asiston, 18-vjeçari Mehmeti shënon

Sport

18/04/2026 13:57

Një gol me protagonist dy futbollistë shqiptarë, është shënuar në Superligën e Australisë.

Dyshja Elbasan Rashani dhe Medin Mehmeti ishin vendimtar në fitoren e Melbourne Victory ndaj Brisbane Roar.

Ishte minuta e 80-të, kur Rashani asistoi te Mehmeti, i cili realizoi golin e tretë për skuadrën e Melbourne.

Ky ishte goli i katërt këtë sezon për 18-vjeçarin shqiptar.

Artikuj të ngjashëm

April 18, 2026

Dardanet U19 triumfojnë 5:2 ndaj Ishujve Faroe, mbyllin me fitore kualifikimet...

April 18, 2026

MARCA: Arbeloa nuk do të jetë trajner i Real Madridit

April 18, 2026

Robert Lewandowski te Liverpooli?

April 18, 2026

Frank Lampard e inkuadron Coventry në Premierligë pas 25 viteve

Lajme të fundit

Sot pritet të bëhet asgjësimi i bimëve narkotike...

Qeveria insiston në Ligjin e Çmimeve Tavan, Oda...

Varroset në Prekaz të Epërm, Sinan Dauti, figuronte i zhdukur gjatë luftës

Prokurorja jep detaje për laboratorin e drogës në...