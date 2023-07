E kryer: Granit Xhaka futbollist i ri i Bayer Leverkusenit, zyrtarizimi çështje kohe

Mesfushori Granit Xhaka nga sezoni i ri do të jetë pjesë e Bayer Leverkusenit në Bundesliga.

Gazetari italian, Fabrizio Romano ka raportuar se Arsenali dhe Bayer Leverkuseni po nënshkruajnë marrëveshjen e transferimit.

Reprezentuesi i Zvicrës do të nënshkruajë së shpejti kontratë deri në qershor të vitit 2028 me Bayer Leverkusenin.

“Topçinjtë” do të përfitojnë 25 milionë euro nga shitja e Xhakës.

