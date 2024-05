Argjira flet për herë të parë për raportin me Gracianon: Është moment shumë delikat Sot në “E Diell” as Argjira nuk i ka shpëtuar disa pyetjeve pikante të bëra nga ish-banorja e BBV3, Ledjona. Kjo e fundit e ka pyetur në lidhje me Gracianon, ku kohët e fundit përflitet për një krizë në marrëdhënien e tyre. Këtë problem me Argjirën, Graciano e ka diskutuar edhe me banorët e BBV.…