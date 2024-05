Ish-lojtari i Arsenalit dhe Lyonit u dërgua me urgjencë në spital, dyshohet për gjakderdhje në tru

“Jeff ishte pa ndjenja për dhjetë minuta. Kemi frikë nga gjakderdhja në tru”, ka thënë ai.

Tani priten analizat e detajuara të tregojnë seriozitetin e dëmtimit të tij.

Si lojtar i Arsenalit, francezi kaloi dy vjet në Londër midis viteve 2016 dhe 2018. Ai kurrë nuk u paraqit në Ligën Premier, por bëri tetë paraqitje në FA Cup dhe League Cup.

Former Arsenal graduate, Jeff Reine-Adélaïde was unconscious for approximately ten minutes after taking a ball directly to the face during a match yesterday.

He left the pitch on a stretcher and was then taken directly to hospital.

We wish you a speedy recovery, Jeff ❤️ pic.twitter.com/Kl1ZClDFxP

