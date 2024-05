Patriarku serb kremton Pashkët me kriminelët që pësuan debakël në Koshare Patriarku Porfirije u takua të dielën e Pashkëve në kishën e Shën Savës me kriminelët serbë që morën pjesë në luftën që ata i humbën përballë UÇK-së gjatë luftës në Kosovë më 1999. Patriarku kaloi kohë me kriminelët serbë në një bisedë të përzemërt dhe me humor festiv dhe u ndau dhurata – shkrimet e…