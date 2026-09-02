E dhimbshme: E dashura e Laurent Krasniqit pranoi propozimin e tij, vetëm një muaj më pas ai humbi jetën tragjikisht
Vetëm një muaj më parë, Laurenti Krasniqi kishte ndarë me ndjekësit e tij një nga momentet më të veçanta të jetës. Ai kishte publikuar një video në rrjetet sociale, ku shihej duke i propozuar të dashurës së tij gjatë një fluturimi mbi New York. Në pamjet e publikuara, Laurenti shihet duke i zgjatur unazën partneres,…
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Vetëm një muaj më parë, Laurenti Krasniqi kishte ndarë me ndjekësit e tij një nga momentet më të veçanta të jetës.
Ai kishte publikuar një video në rrjetet sociale, ku shihej duke i propozuar të dashurës së tij gjatë një fluturimi mbi New York.
Në pamjet e publikuara, Laurenti shihet duke i zgjatur unazën partneres, ndërsa në sfond duket panorama e qytetit.
Momenti i shumëpritur ishte pritur me urime të shumta nga ndjekësit e çiftit.
Sot, pas lajmit të rëndë për vdekjen e Laurentit në një aksident trafiku në Llukar të Prishtinës, këto pamje po marrin një tjetër kuptim.