E konfirmon Policia: Vdes 29 vjeçari pas përplasjes me motor

Si pasojë e aksidentit, motoçiklisti, i gjinisë mashkullore, ka humbur jetën. Vdekja e viktimës është konstatuar nga ekipi mjekësor në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK). Lajmin për Lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënësja e Policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti. “Rreth orës 20:20 kemi pranuar informatën se në fshatin Llukar të Prishtinës…

Lajme

02/09/2026 22:41

Si pasojë e aksidentit, motoçiklisti, i gjinisë mashkullore, ka humbur jetën.

Vdekja e viktimës është konstatuar nga ekipi mjekësor në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK).

Lajmin për Lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënësja e Policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti.

“Rreth orës 20:20 kemi pranuar informatën se në fshatin Llukar të Prishtinës ka ndodhur një aksident trafiku, ku janë përfshirë një automjet dhe një motoçikletë. Si pasojë e aksidentit, motoçiklisti ka vdekur. Vdekja e viktimës është konstatuar nga ekipi mjekësor në QKUK”, ka deklaruar Ahmeti.

Artikuj të ngjashëm

September 2, 2026

Abdixhiku: PDK-ja refuzoi procesin, VV-ja ndryshoi qasje

September 2, 2026

Viktima në aksidentin në Prishtinë dyshohet se është ish-banori i “BBVK”...

September 2, 2026

Vdes 29-vjeçari pasi rrëzohet nga motori në Prishtinë

September 2, 2026

Zvicra planifikon të rrisë numrin e ushtarëve në KFOR

September 2, 2026

Incident në ngushticën e Hormuzit: Dy tankerë godasin mina gjatë lundrimit,...

September 2, 2026

Shpërthimi pranë një stacioni treni në Gjermani, raportohet për disa të...

Lajme të fundit

Ky është momenti kur Joz Marku me shokë rrahun Edin

Abdixhiku: PDK-ja refuzoi procesin, VV-ja ndryshoi qasje

Viktima në aksidentin në Prishtinë dyshohet se është...

Vdes 29-vjeçari pasi rrëzohet nga motori në Prishtinë