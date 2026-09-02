E konfirmon Policia: Vdes 29 vjeçari pas përplasjes me motor
Si pasojë e aksidentit, motoçiklisti, i gjinisë mashkullore, ka humbur jetën. Vdekja e viktimës është konstatuar nga ekipi mjekësor në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK). Lajmin për Lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënësja e Policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti. “Rreth orës 20:20 kemi pranuar informatën se në fshatin Llukar të Prishtinës…
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Si pasojë e aksidentit, motoçiklisti, i gjinisë mashkullore, ka humbur jetën.
Vdekja e viktimës është konstatuar nga ekipi mjekësor në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK).
Lajmin për Lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënësja e Policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti.
“Rreth orës 20:20 kemi pranuar informatën se në fshatin Llukar të Prishtinës ka ndodhur një aksident trafiku, ku janë përfshirë një automjet dhe një motoçikletë. Si pasojë e aksidentit, motoçiklisti ka vdekur. Vdekja e viktimës është konstatuar nga ekipi mjekësor në QKUK”, ka deklaruar Ahmeti.