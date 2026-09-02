Gashi: Kujtim Shala i ofroi Abdixhikut dorëzimin e mandatit, por ai nuk e pranoi

Deputeti i LDK-së, Arben Gashi, ka thënë se në mbledhjen e grupit parlamentar të LDK-së, Kujtim Shala ia ka ofruar Lumir Abdixhikut dorëzimin e mandatit, pasi ka deklaruar se nuk e voton për president Bekim Sejdiun. Gashi tha se njëjtë kanë pasur të veprojnë edhe pesë deputetët e tjerë, por Abdixhiku nuk e pranoi këtë…

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02/09/2026 23:39

Deputeti i LDK-së, Arben Gashi, ka thënë se në mbledhjen e grupit parlamentar të LDK-së, Kujtim Shala ia ka ofruar Lumir Abdixhikut dorëzimin e mandatit, pasi ka deklaruar se nuk e voton për president Bekim Sejdiun.

Gashi tha se njëjtë kanë pasur të veprojnë edhe pesë deputetët e tjerë, por Abdixhiku nuk e pranoi këtë dorëzimin e mandatit të Shalës.

“E ka ndëpre te Kujtimi dhe ka thënë nuk pranoj me ndërpre mandatin. I keni mendimet e juaja vazhdoni”, ka thënë Gashi në “Debat Plus”.

Gjashtë deputetë të LDK-së janë shprehur kundër që të votojnë Bekim Sejdiun për President.

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