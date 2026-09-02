Zvicra planifikon të rrisë numrin e ushtarëve në KFOR

Aleanca Veriatlantike ka njoftuar më herët gjatë vitit planet për zvogëlimin e numrit të pjesëtarëve që aktualisht shërbejnë në misionin paqeruajtës në Kosovë, në kuadër të KFOR-it. Mirëpo, për Zvicrën, duket se ky vendim nuk do të vlejë. Shteti helvetik ka njoftuar se planifikon ta bëjë pikërisht të kundërtën, raporton Klankosova.tv. Këtë e ka konfirmuar…

Bota

02/09/2026 20:01

Aleanca Veriatlantike ka njoftuar më herët gjatë vitit planet për zvogëlimin e numrit të pjesëtarëve që aktualisht shërbejnë në misionin paqeruajtës në Kosovë, në kuadër të KFOR-it.

Mirëpo, për Zvicrën, duket se ky vendim nuk do të vlejë.

Shteti helvetik ka njoftuar se planifikon ta bëjë pikërisht të kundërtën, raporton Klankosova.tv.

Këtë e ka konfirmuar ambasadorja e Zvicrës në Serbi, Anne Elisabeth Lugon-Moulin, në një intervistë për median serbe, “CordMagazine”.

Ajo tha se Këshilli Federal Zviceran ka paraqitur një kërkesë në Parlament për të rritur numrin e ushtarëve, nga 215 në 300, kërkesë e cila, sipas saj, është aprovuar.

“Mandati [aktual i misionit Swisscoy] përfundon më 31 dhjetor, 2026, por Këshilli Federal i Zvicrës ka paraqitur një kërkesë te Parlamenti i Zvicrës për të mbajtur Swisscoy-n aktiv në Kosovë, e madhe edhe të rrisë kontingjentin tonë deri në 300 persona. Parlamenti e ka aprovuar këtë kërkesë në qershor. Kështu, Zvicra do ta rrisë prezencën e saj në Kosovë, e jo ta zvogëlojë”, deklaroi Lugon-Moulin.

Ajo potencoi se pozicioni i Zvicrës është që KFOR-i mbetet i rëndësishëm për sigurinë dhe stabilitetin.

Aktualisht, ambasadorja tha se personeli aktual ushtarak zviceran i vendosur në Kosovë përbëhet nga 215 persona.

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