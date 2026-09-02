Abdixhiku për Bekim Sejdiun: Është rugovist, kisha frikë se VV në fund do ta prishte marrëveshjen

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka folur me vlerësim të veçantë për kandidatin e LDK-së, profesor Bekim Sejdiun, duke e përshkruar atë si një figurë të lidhur ngushtë me LDK-në dhe frymën rugoviste. “Bekim Sejdiu është LDK në thelb, rugovist në bindje”, tha Abdixhiku. Abdixhiku tha se Bekim Sejdiu vjen nga një…

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02/09/2026 23:46

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka folur me vlerësim të veçantë për kandidatin e LDK-së, profesor Bekim Sejdiun, duke e përshkruar atë si një figurë të lidhur ngushtë me LDK-në dhe frymën rugoviste.

“Bekim Sejdiu është LDK në thelb, rugovist në bindje”, tha Abdixhiku.

Abdixhiku tha se Bekim Sejdiu vjen nga një familje e pastër rugoviste dhe se rrugëtimi i tij politik e profesional është i lidhur me Lidhjen Demokratike të Kosovës.

Ai theksoi se Sejdiu e kishte nisur karrierën në Ankara dhe më pas e kishte vazhduar në Nju Jork, duke përmendur edhe lidhjet e tij familjare me LDK-në dhe institucionet e Kosovës.

Sipas Abdixhikut, familjarë të profesor Bekim Sejdiut kanë mbajtur pozita të rëndësishme institucionale.

Kryetari i LDK-së tha se Bekim Sejdiu përfaqëson një profil të lidhur me traditën e LDK-së, prejardhjen rugoviste dhe një formim të gjatë profesional e institucional.

Gjatë intervistës, Abdixhiku foli edhe për zhvillimet politike dhe marrëveshjet e arritura mes partive, duke thënë se kishte pasur shqetësim se procesi mund të dështonte në momentet e fundit.

“Kam pasur frikë se në momentet e fundit Lëvizja Vetëvendosje do ta prishte marrëveshjen”, deklaroi Abdixhiku.

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