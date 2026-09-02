Zemaj e pyet në intervistë Abdixhikun: Po thoni se Bekim Sejdiu është i LDK-së, pse s’po hyni në qeveri?

Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Armend Zemaj i ka reaguar “live” gjatë një interviste ku po fliste kreu i kësaj partie, Lumir Abdixhiku. Zemaj në një mesazh dërguar drejtuesit të emisionit në Kanal 10, ka thënë: “Nëse po thoni që Bekim Sejdiu është i LDK-së, pse s’po hyni në qeveri. Këtë e kam thënë…

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03/09/2026 00:10

Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Armend Zemaj i ka reaguar “live” gjatë një interviste ku po fliste kreu i kësaj partie, Lumir Abdixhiku.

Zemaj në një mesazh dërguar drejtuesit të emisionit në Kanal 10, ka thënë:

“Nëse po thoni që Bekim Sejdiu është i LDK-së, pse s’po hyni në qeveri. Këtë e kam thënë në grup parlamentar, nuk kam thënë që e kisha votu qeverinë dhe që dua të jem në qeverinë Kurti”.

Abdixhiku deklaroi se një çështje të tillë nuk e diskuton në publik me deputetët e partisë.

“Nuk diskutoj në publik me deputetët e mi, i kemi organet tona, s’e bëj këtë komunikim në studio politike. E bëj në kryesi, aty janë të hapura diskutimet”, tha ai.

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