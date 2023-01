Doncic mund të kalojë në Miami Heat, pasi t’i përfundojë kontrata me Dallas

Luka Doncic është një nga superyjet më të mirë në NBA tani, dhe nuk ka dyshim se ai ka luajtur në një nivel të lartë për Dallas Mavericks.

Ai ka qenë motori sulmues për ekipin dhe Luka Doncic aktualisht ka mesatarisht 34.3 pikëve, 9.0 kërcimeve dhe 8.8 astistimeve.

Bill Simmons së fundmi parashikoi se Luka Doncic mund të përfundojë në Miami Heat kur kontrata e tij të skadojë me Mavericks.

“Unë mendoj se do të jetë vërtet e vështirë për ta që të vendosin një ekip mjaft të mirë rreth tij. Ne e dimë ligjin e NBA. Në një moment, djali sapo fillon të shikojë përreth. Ndeshja e Brunson ishte një lojë vërtet e rrezikshme për të luajtur me këtë liga po bëhet gjithnjë e më e mirë. Sa vite do të jetë i lumtur. Nëse do ta ndërronte ekipin për disa arsye, më duket sikur do kalojë në Miami”

Luka Doncic nuk ka treguar asnjë shenjë se ai është duke u përgatitur për t’u larguar nga Dallas Mavericks deri më tani, kjo sigurisht që mund të jetë një situatë për t’u monitoruar. Miami Heat njihet si një destinacion elitar i agjencive, dhe është e lehtë të kuptosh arsyet pse Luka Doncic do t’i bashkohej atyre.

Megjithatë, për sa i përket të ardhmes së afërt, ka të ngjarë që Luka Doncic të mbetet anëtar i Dallas Mavericks./Lajmi.net/