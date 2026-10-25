Deri në orën 18:00, në Serbi votojnë 64.89% të qytetarëve me të drejtë vote

Deri në orën 18:00, në zgjedhjet parlamentare në Serbi kanë votuar 64.89 për qind e votuesve, njoftoi Komisioni Republikan i Zgjedhjeve (RIK). Në zgjedhjet e mëparshme parlamentare, pjesëmarrja deri në të njëjtën orë ishte 51.93 për qind. Sipas rajoneve, pjesëmarrja ishte: Beograd: 65.67 për qind Vojvodinë: 66.90 për qind Shumadi: 64.53 për qind Serbia Jugore…

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25/10/2026 19:41

Deri në orën 18:00, në zgjedhjet parlamentare në Serbi kanë votuar 64.89 për qind e votuesve, njoftoi Komisioni Republikan i Zgjedhjeve (RIK). Në zgjedhjet e mëparshme parlamentare, pjesëmarrja deri në të njëjtën orë ishte 51.93 për qind.

Sipas rajoneve, pjesëmarrja ishte:

  • Beograd: 65.67 për qind
  • Vojvodinë: 66.90 për qind
  • Shumadi: 64.53 për qind
  • Serbia Jugore dhe Lindore: 62. 01 për qind

Drejtori i RIK-ut tha se votimi po zhvillohet “në rregull, me parregullsi të vogla”, të cilat, sipas tij, anëtarët e këshillave të vendvotimeve po i zgjidhin me sukses mes tyre.

Ai shtoi se vendvotimet do të mbeten të hapura edhe pas orës 20:00 nëse brenda ose pranë tyre ka votues që po presin radhën për të votuar në momentin e mbylljes zyrtare.

Ndërkohë, sipas Qendrës për Zgjedhje të Lira dhe Demokraci (CeSID), pjesëmarrja deri në orën 19:00 arriti në 67.6 për qind, krahasuar me 55.9 për qind në të njëjtën orë në zgjedhjet parlamentare të vitit 2023.

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