Formacionet zyrtare: Barcelona – Real Madrid

Barcelona dhe Real Madridi përballen sonte në derbin e madh të futbollit spanjoll, në një ndeshje që mund të ndikojë ndjeshëm në garën për titullin e La Ligës. Përballja e xhiros së dhjetë zhvillohet në stadiumin “Spotify Camp Nou”, nga ora 21:00.Barcelona vjen si lidere me nëntë fitore në nëntë ndeshjet e para, ndërsa Reali…

Sport

25/10/2026 20:03

Barcelona dhe Real Madridi përballen sonte në derbin e madh të futbollit spanjoll, në një ndeshje që mund të ndikojë ndjeshëm në garën për titullin e La Ligës.

Përballja e xhiros së dhjetë zhvillohet në stadiumin “Spotify Camp Nou”, nga ora 21:00.Barcelona vjen si lidere me nëntë fitore në nëntë ndeshjet e para, ndërsa Reali ndodhet gjashtë pikë prapa dhe kërkon ta ngushtojë diferencën. Me një fitore, katalunasit do të mund ta çonin epërsinë në nëntë pikë.

Në anën tjetër, Real Madridi i José Mourinhos është në formë të mirë, me katër fitore radhazi në të gjitha garat, përfshirë triumfin 4-1 ndaj Leipzigut. Kylian Mbappé është një prej lojtarëve kryesorë të madrilenëve, me 12 gola këtë sezon.

Formacionet zyrtare:

Barcelona: 1 Garcia J. (G) – 2 Cancelo J. – 5 Cubarsi P. – 12 Espart X. – 7 Fermin – 17 Gordon A. – 10 Lamine Yamal – 18 Martin G. – 8 Pedri – 11 Raphinha – 16 Rodri

Real Madrid: 13 Lunin A. (G) – 5 Bellingham J. – 17 Cucurella M. – 25 Diomande Y. – 15 Guler A. – 4 Huijsen D. – 16 Konate I. – 10 Mbappe K. – 20 Silva B. – 14 Tchouameni A. – 8 Valverde F. (C)

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