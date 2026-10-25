Katër të lënduar në protestën e sotme në Tiranë u trajtuan në spital
Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale e Shqipërisë njoftoi se në Spitalin Universitar të Traumës janë paraqitur në total tre të lënduar gjatë protestës së sotme në Tiranë. Sipas informacioneve deri në orën 19:00, MSHMS njofton se aktualisht një protestues është i shtruar, kurse një protestues tjetër dhe një efektiv policie kanë marrë trajtimin e…
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Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale e Shqipërisë njoftoi se në Spitalin Universitar të Traumës janë paraqitur në total tre të lënduar gjatë protestës së sotme në Tiranë.
Sipas informacioneve deri në orën 19:00, MSHMS njofton se aktualisht një protestues është i shtruar, kurse një protestues tjetër dhe një efektiv policie kanë marrë trajtimin e nevojshëm dhe kanë lënë spitalin.
Në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, është paraqitur një efektiv policie, i cili po i nënshtrohet ekzaminimeve të nevojshme.