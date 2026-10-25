Katër të lënduar në protestën e sotme në Tiranë u trajtuan në spital

Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale e Shqipërisë njoftoi se në Spitalin Universitar të Traumës janë paraqitur në total tre të lënduar gjatë protestës së sotme në Tiranë. Sipas informacioneve deri në orën 19:00, MSHMS njofton se aktualisht një protestues është i shtruar, kurse një protestues tjetër dhe një efektiv policie kanë marrë trajtimin e…

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25/10/2026 20:00

Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale e Shqipërisë njoftoi se në Spitalin Universitar të Traumës janë paraqitur në total tre të lënduar gjatë protestës së sotme në Tiranë.

Sipas informacioneve deri në orën 19:00, MSHMS njofton se aktualisht një protestues është i shtruar, kurse një protestues tjetër dhe një efektiv policie kanë marrë trajtimin e nevojshëm dhe kanë lënë spitalin.

Në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, është paraqitur një efektiv policie, i cili po i nënshtrohet ekzaminimeve të nevojshme. 

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